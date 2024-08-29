烏總統將赴聯國大會 向拜登展示「勝利計劃」

分4階段實行 攻庫州屬第一步 烏克蘭總統澤連斯基周二表示，下月前往美國紐約出席聯合國大會，將與美國總統拜登會面，並提交一份「勝利計劃」，並向民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人特朗普展示計劃。

澤連斯基稱，結束俄烏戰爭最終會透過談判結束，勝利計劃分為4階段，第一階段是烏軍越境反攻俄羅斯庫爾斯克州，這部分已完成；第二是烏克蘭在全球安全體系結構的戰略位置；第三是迫使俄羅斯以外交方式結束戰爭的強力一攬子計劃；第四是經濟方面的。他強調，庫爾斯克州是烏克蘭勝利計劃一環，對部分人來說可能很有野心，但對烏方來說很重要。他拒絕透露更多詳情，稱「不能說出所有事情」，但指現階段與俄羅斯對話毫無意義，俄羅斯總統普京不希望透過外交途徑結束戰事，烏克蘭亦不會以領土妥協作任何談判。

烏軍在俄死傷增至6660人 烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基指出，烏軍反攻庫爾斯克州的目標之一是令俄羅斯調走其他烏克蘭城市的兵力，主要是頓涅茨克州波克羅夫斯克和庫拉霍韋，敵人當然明白這點，所以俄軍繼續集中在波克羅夫斯克方向的主要攻勢，俄軍最有能力的部隊都集結該處。他稱，俄軍已調派約3萬人到庫爾斯克，兵力仍在增加。

俄羅斯國防部稱，截至周二烏軍在庫爾斯克死傷增至6,660人，失去73輛坦克、34輛步兵戰車、62輛裝甲運兵車、432輛裝甲戰鬥車及201輛車輛。俄軍同時摧毀烏軍45門火炮、13套多管火箭系統，包括3套美製M142高機動多管火箭系統（HIMARS）。

烏防長將訪美 盼獲撐襲俄境 對於烏克蘭要求允許使用美援導彈，打擊俄羅斯境內縱深目標。美國國防部發言人賴德強調，烏克蘭只可在防禦跨境攻擊時使用美援武器，但不能打擊俄羅斯縱深目標。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克、國防部長烏梅羅夫將到訪華盛頓，並向美方出示希望打擊的俄羅斯境內目標。本報綜合報道

俄羅斯軍車在庫爾斯克州遇襲受損。 烏克蘭襲擊庫爾斯克州橋樑。 拜登