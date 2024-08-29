防呼吸道合胞病毒 廣州嬰注射新藥

國家藥品監督管理局去年12月批准尼塞韋單抗注射液新藥上市申請，適用於即將進入或出生在第一個呼吸道合胞病毒感染季新生兒及嬰兒，預防呼吸道合胞病毒引起下呼吸道感染。廣州和睦家醫院藥劑科主任李晉表示，尼塞韋單抗目前供應情況相對穩定，從現有循證醫學證據來看，該藥平均有效時長為半年，有西班牙臨床試驗更發現有效性能達到11個月，基本上能覆蓋高風險階段。

呼吸道合胞病毒是全球範圍內引起嬰幼兒下呼吸道感染最常見病原體之一，尤其在嬰幼兒中，其感染率和重症率均較高。感染最初表現是咳嗽、鼻塞、流鼻涕，往下呼吸道進展會形成毛細支氣管炎和肺炎，最常見症狀是喘息、呼吸困難、氣促及缺氧。專家指在廣東等南方地區，該病毒感染高峰期是冬季和雨季，家長可在10月、11月份左右考慮為孩子接種。