山東單日傾盆誇張 錄78億立方米雨量

足以填滿6508個大明湖 山東全省16市於周一至周二平均降雨量49.8毫米，折合水量約78.1億立方米，按照大明湖120萬立方米蓄水量計，山東僅一天就下了約6,508個大明湖的水量。臨沂市蘭山區兩條村莊周一遭遇短時強對流極端天氣，造成3死7傷。

受氣旋影響，山東於周日晚至周二早上，自西向東出現強降雨天氣，其中東營、濱州、德州、聊城和濰坊出現暴雨至大暴雨，甚至局部特大暴雨。荷澤出現小到中雨，其他地區出現中到大雨局部暴雨或大暴雨，部分地區伴有雷電、8至10級雷雨大風和短時強降水。

雨後降至20℃ 如一夜入秋 省會濟南10處地方雨量超過100毫米，達到大暴雨級別，最大降雨點萊蕪大王莊161毫米。全市20座水庫中，有13座需要調洪。趵突泉水位上升6厘米至28.82米，黑虎泉水位升高7厘米至28.86米。濟南今年以來累計降雨量平均604.3毫米，比常年同期多14%，較去年同期多6.8%。大雨過後，山東多地最低氣溫降至20℃，猶如一夜入秋。

臨沂市蘭山區義堂鎮三義莊村、涑河南村，周一晚8時許出現短時強對流極端天氣，釀３死７傷。三義莊村村民表示，強對流天氣大概持續一小時，村裏多家廠房吹倒。

臨沂兩村強對流 3死7傷 三義莊村一家板材廠廠主稱，當時刮起狂風下起大雨，玻璃窗被吹爛。有村民發現，進入三義莊村的道路都被倒下的樹、廣告牌和電線杆擋住，有貨櫃吹翻。水利部周二召開防汛專題會商，分析研判未來一周汛情發展態勢，對防汛重點工作作出針對性安排部署。預測西北地區東部、華北、東北及黃淮北部等地有降雨過程，松遼流域嫩江、松花江、烏蘇里江等河流將出現漲水過程，烏蘇里江已發生第3號洪水，嫩江支流洮兒河、塔里木河的超警洪水過程仍將持續，暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水。本報綜合報道