傳華拘15名脫北者 韓介入

南韓有脫北者團體近日聲稱，15名脫北者逃離北韓後欲經中國雲南省輾轉前赴南韓，但在昆明被警方抓獲。南韓統一部周二表示，正確認有關傳聞是否屬實。脫北者團體「民族魂統一連帶」代表張世率指，被捕人士包括13名婦女和兩名兒童。（綜合報道）