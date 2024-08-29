兩岸國際

傳華拘15名脫北者 韓介入

南韓有脫北者團體近日聲稱，15名脫北者逃離北韓後欲經中國雲南省輾轉前赴南韓，但在昆明被警方抓獲。南韓統一部周二表示，正確認有關傳聞是否屬實。脫北者團體「民族魂統一連帶」代表張世率指，被捕人士包括13名婦女和兩名兒童。（綜合報道）
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