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上海人大前主任貪腐囚終身
上海市人大常委會前黨組書記、主任董雲虎涉嫌受賄逾1.48億元人民幣（約1.64億港元），案件昨日在安徽省合肥市中級人民法院公開宣判。董雲虎受賄罪成，法院一審判處無期徒刑。（綜合報道）
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