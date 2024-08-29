借66萬打賞女主播 男子送外賣還債
【本報綜合報道】江蘇省南京市一名男子網貸近60萬元（人民幣‧下同，約66萬港元），由去年8月起持續在短片平台打賞一名女主播，結果欠下巨債，需送外賣還錢。由於女主播失聯，男子決定報警求助。有律師認為女主播涉嫌詐騙，建議男方可追討打賞。
事主李先生去年8月在短片平台認識網名「初戀南京全智賢」美女主播，對方當時主動跟他聊天，自稱是南京某藝術院校學生，希望李先生為其直播間打賞推高人氣，之後返還打賞金幣。在對方誘導下，李先生成為打賞榜排名第一大哥，由打賞數千元，到最高一天打賞20多萬元（約22萬港元），最終花光銀行存款及網貸。女主播最初有向李先生返還數百元，之後以只夠錢交房租、學費等理由推脫。
律師指主播或涉詐騙
面對女主播表示要和他交往時，李先生更加賣力打賞，短短半年借了50多萬元（約55萬港元）網貸，直至今年1月意識到受騙，想拿回打賞費用，遭女方主播封鎖。他最後辭去原來工作，改為送外賣餬口。有律師指，如女主播以談朋友為誘餌及承諾返還打賞，做法可能涉嫌詐騙。
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