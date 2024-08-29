借66萬打賞女主播 男子送外賣還債

事主李先生去年8月在短片平台認識網名「初戀南京全智賢」美女主播，對方當時主動跟他聊天，自稱是南京某藝術院校學生，希望李先生為其直播間打賞推高人氣，之後返還打賞金幣。在對方誘導下，李先生成為打賞榜排名第一大哥，由打賞數千元，到最高一天打賞20多萬元（約22萬港元），最終花光銀行存款及網貸。女主播最初有向李先生返還數百元，之後以只夠錢交房租、學費等理由推脫。