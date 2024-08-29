扮明星勒索11萬 6大學生落網

【本報綜合報道】上海市6名在校大學生自1月起，假冒知名明星和公眾人物實施網絡敲詐勒索，主要通過影片平台和社交媒體引流發布「明星」私人社交帳號，待受害者添加好友之後，便冒充律師及警方等身份，以涉嫌侵犯他人隱私為由勒索對方，涉額超過10萬元（人民幣‧下同，約11萬港元）。

上海市公安局浦東分局高行派出所早前接報，有家長反映其12歲孩子小李被敲詐1.1萬元（約1.2萬港元）。經調查發現，小李偶然在網上看到一條影片透露偶像明星的私人社交帳號，添加好友後對方還發送「明星」的語音短訊，令小李誤以為真的加到明星好友。詎料，對方此後在對話期間自稱律師，指小李洩露明星私人社交帳號，若不配合調查則需承擔法律責任，隨後要求小李轉帳驗證資訊，洗清嫌疑。

專門詐騙未成年者 警方循線調查，鎖定一個分布在外省市的犯罪團夥，並於本月7日收網，抓獲6名疑犯，發現其中以陳×為首的5人屬朋友關係，他們在社交平台發現一則兼職訊息，並在明知兼職是從事詐騙活動的情況下，夥同另一疑犯蕭×在網上發布虛假資訊犯罪。團夥主要詐騙對象為未成年學生，利用對方涉世未深的心理，冒充律師、警察及明星等身份，以涉嫌侵權、洩露明星隱私等違法犯罪為由，實施敲詐勒索。上述各人目前因涉嫌敲詐勒索罪，被浦東警方依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。