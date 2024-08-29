向前女婿索16萬湊孫費 老夫婦敗訴

原告老李夫婦女兒小芳與被告小林育有一子一女，2012年11月補辦結婚登記。婚後，小林在外打工，小芳帶同子女與父母生活，白天上班時交由對方照顧孩子。小林及小芳2020年離婚，協議約定由小芳撫養兩名子女，小林則按年支付贍養費。老李夫婦去年起訴要求小林支付2012年11月至2020年6月期間，兩人為撫育外孫子女墊付的撫養費。

官指屬主動幫助女兒行為

法院審理認為，小林、小芳作為父母對子女負有法定撫養義務，老李夫婦基於親情主動參與照顧外孫，應視為幫助女兒撫養子女的行為，並不構成外孫子女的父母有履行能力卻不履行撫養義務，因而要外祖父母另予撫養的情況，無權據此主張由女婿支付撫養費。老李夫婦其後不服判決提起上訴，二審法院維持原判。