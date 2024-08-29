住所失竊 奧運教練爆公司物管所為

【本報綜合報道】奧運冠軍教練虞利華近日遭人非法闖入家中，並搬空物件，遺失包括其父親遺物及執教奧運代表隊多年的資料等。他周一表示，侵入者為海亮教育科技服務集團物業工作人員，警方已以涉嫌盜竊立案調查。

盜去父親遺物銀行卡 虞利華是2020年東京奧運會女子10米氣步槍金牌得主、中國代表楊倩的教練，2018年以教練身份加入海亮集團。他周一表示，本月1日回到浙江省諸暨市的海亮教師公寓，發現單位被非法入侵，家裏物品被掃一空，包括3部手機、大量過往訓練資料、其父親留下的傳家金銀飾品、多張銀行卡等。海亮集團今年5月27日稱他違反了集團與紹興市體育局簽訂的建隊合作協議，導致海亮射擊隊經營困難，要求他前往該集團人事部辦理離職手續。但他強調，未曾完成上述手續，也沒簽署離職協議。

虞利華稱，曾向海亮集團朱姓副總提出查看上述建隊合作協議，對方告知協議規定海亮射擊隊培養的運動員需要進入浙江省隊，不能外流。但虞利華表示學生是自由身，有權選擇。紹興市體育局接線工作人員稱，此事需由專門人員回應，但相關人員正在開會；朱姓副總的電話則無人接聽。海亮集團後勤管理公司總經理張×承認物業人員確實曾清理虞利華的住所，但只是將雪櫃、電飯煲等物品搬走並保管，至於虞利華稱的遺失物品，「清理的時候這些東西不是全部都有」。

虞利華