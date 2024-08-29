藉賽事斂財 體育總局前副局長認罪
【本報綜合報道】湖北省武漢市中級人民法院昨一審公開開庭審理國家體育總局前黨組成員、副局長，中國足球協會原黨委書記、副主席杜兆才受賄一案。
武漢市人民檢察院起訴指控，杜兆才於2012至2022年利用擔任國家體育總局田徑運動管理中心黨委書記、主任，國家體育總局黨組成員、局長助理、副局長，中國足協黨委書記、副主席等職務上的便利，為相關單位及個人在賽事承辦、人事安排、球員轉會等方面提供協助，直接或透過親屬等人非法收受財物共折合4,341萬餘元人民幣（約4,752萬港元），檢察機關提請以受賄罪追究杜兆才的刑事責任。在庭審之中，公訴機關提出相關證據，杜兆才當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。
李鐵案關鍵人物劉奕受審
此外，中國足協換屆籌備組前副組長、前秘書長劉奕，以及中國足協裁判管理部前部長譚海的受賄案，周二上午分別於湖北省咸寧市中級人民法院和石首市人民法院一審開庭，劉奕同時是前國足主帥李鐵行賄案的關鍵人物。
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