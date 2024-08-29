藉賽事斂財 體育總局前副局長認罪

武漢市人民檢察院起訴指控，杜兆才於2012至2022年利用擔任國家體育總局田徑運動管理中心黨委書記、主任，國家體育總局黨組成員、局長助理、副局長，中國足協黨委書記、副主席等職務上的便利，為相關單位及個人在賽事承辦、人事安排、球員轉會等方面提供協助，直接或透過親屬等人非法收受財物共折合4,341萬餘元人民幣（約4,752萬港元），檢察機關提請以受賄罪追究杜兆才的刑事責任。在庭審之中，公訴機關提出相關證據，杜兆才當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。