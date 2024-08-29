造謠吸粉絲 今年2.5萬網民遭查處

【本報綜合報道】國務院新聞辦公室周二舉行新聞發布會時宣布，公安機關今年以來已經偵辦超過2.2萬宗網絡謠言類案件，依法查處逾2.5萬名造謠傳謠的網民。

關停逾16萬違法帳號 會上提到，公安部部署全國公安機關持續展開打擊整治網絡謠言專項行動，整治自媒體營運人員炮製謠言透過吸粉引流、非法謀利等行為，並依法指導網絡營運者關停逾16萬個違法違規帳號，清理132.2萬多條網絡謠言訊息。

行動亦深挖幕後操縱、造謠炒作的網絡水軍等突出違法犯罪活動，總共查處623宗同類案件，抓獲3,397人，同時向公眾曝光超過3,600宗典型案例宣傳闢謠，以及查處網站平台1,036家次，逐一約談整改重點網站平台，加強有關綜合治理措施，排查重大網絡謠言案件等漏洞問題。

公安部治安管理局局長仇保利表示，公安部、國家網信辦上月26日聯合就國家網絡身份認證公共服務管理辦法公開徵集社會意見，截至周日已結束。仇保利指出，國家推行網絡身份認證服務以後，原有的網絡身份認證方式仍可繼續使用，用戶不使用網號、網證也可正常上網。