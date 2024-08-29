10主腦由緬甸遣返 華迄擒5萬電騙犯

亓延軍指出，公安部又先後啟動金三角地區聯合打擊整治行動，與老撾、柬埔寨、泰國等國家執法部門開展聯合嚴打跨國犯罪專項行動，嚴懲各類跨國犯罪。下一步公安機關將全力推動與外國執法部門建立更加密切務實的雙邊執法合作關係，簽署執法合作文件，設立聯絡熱線，建立定期會晤機制，為全力打擊跨國犯罪、保護中國海外合法利益奠定合作基礎。同時，建設性參與聯合國、國際刑警組織、上合組織及區域性多邊執法合作組織，積極參與全球公共安全治理。

華向7地區派維和警察

公安機關還會加強打擊網絡賭博、電訊網絡詐騙等突出跨國犯罪，以及發生在境外的綁架殺害中國人案、涉黑涉惡等惡性犯罪。公安機關將全力協調外國執法部門加大力度，依法強化對中國海外機構、人員和利益的保護。針對中國遊客相對集中的歐洲國家，公安機關將繼續與有關國家執法部門開展常態化聯合巡邏。同時，會同有關部門加強中國在海外企業的安保培訓和風險排查，提升海外企業風險防範意識和應對能力。此外，公安部還積極參與聯合國維和行動，已先後向7個聯合國任務區和聯合國總部派出維和警察。