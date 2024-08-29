男童遭虐死 女社工涉資料造假

【本報綜合報道】台灣台北市1歲男童剴剴（化名）去年遭兒福聯盟轉介保母劉彩萱姊妹虐死，兩人隨後被控凌虐幼童致死等3項罪名。由於剴剴家屬質疑兒福聯盟女社工陳尚潔訪查不實及造假資料，台北地檢署調查後，再於周二依過失致死和偽造文書等罪起訴陳女，並建請法院從重量刑。

事件曝光後修改紀錄 台北地檢署今年3月指揮文山二分局前往內湖區兒福聯盟搜索，查扣陳女在兒福聯盟座位電腦、訪視表及書面文件等，並拘提其到案說明。經調查，她涉嫌不實記載剴剴死因，平時未按月訪視後撰寫工作紀錄，而是在事件曝光後，在雲端增補及修改工作紀錄。檢方痛批她態度惡劣、狡辯飾詞、藏匿證據、干擾辦案，犯後毫無悔意。

剴剴外婆去年8月經兒福聯盟媒介，把外孫交由劉彩萱照顧，未料不到3個月就得悉噩耗。檢方調查發現，劉彩萱及其妹劉若琳不僅給剴剴重複使用爬滿蟑螂紙杯，每天僅餵食一餐未加熱泥狀廚餘，導致其營養不良，其他虐待手法包括長期以繩索、布條綑綁剴剴四肢及頭部等。