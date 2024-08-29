涉貪鄭文燦准保 限制住居8個月

禁止出境出海

鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案，經歷兩度交保，上月11日被裁定收押禁見，至周二共收押47天，桃園地檢署周二偵結並起訴鄭文燦等11人。全案起訴後火速移審桃園地方法院，所有被告中包括鄭文燦在內有5人當時在收押。法院當晚9時半開移審庭審理，指審酌本案偵查完備且已提起公訴，重要證人在偵查中均已具結證述等，經合議庭評議結果裁定鄭文燦交保，同時限制住居及出境出海，禁止他與同案被告、證人等接觸。