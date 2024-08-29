去年西太平洋軍演 中方耗1200億

【本報綜合報道】英媒周二引述一份取自台灣內部且未曾公開的報告指，北京去年在西太平洋執行的各項演習，共花費約1,100億元人民幣（約1,200億港元），相當於整體國防預算的7%。

各型軍機飛越台海周邊9200趟 台灣國防部根據在渤海、東海、台灣海峽、南海和西太平洋軍事活動的監視和情報，於今年5月編寫報告。報告統計北京去年在這些海域的海軍和空軍任務，然後估算每小時活動所需的燃料和其他消耗品的成本，總費用包括維護、修理費用和工資。英媒指出，1,100億元人民幣約為台灣去年國防預算的85%。台官員表示，報告有助台灣決策者了解大陸在各區軍事資源分配方式，評估台海兩岸面臨的風險。

報告指出，包含殲10戰機、轟6轟炸機、無人機在內的各型軍機，去年在台海周邊地帶飛超過9,200趟，在空中時間約2.9萬小時；包括航母、驅逐艦在內的軍艦則有逾7萬次航行，在海上時間超過170萬小時。報告又指，解放軍海軍約40%出航是在南海，20%在東海，近15%在台海。