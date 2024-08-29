稱釣島屬中方 NHK華播音員返國

【本報綜合報道】日本放送協會（NHK）上周一播出的國際中文新聞節目中，中國籍男播音員突然脫稿用中文發表「釣魚島是中國領土」言論，NHK事後與他解除聘用合約。他周二在社交平台微博發文報平安，表示「人在祖國」。

「既挺身而出 必坦然面對」 前NHK播音員在其「樹語treetalk」微博帳號發表文章，附上兩張客機在內地降落前的空拍照片。

貼文寫道：「歸零，歸來，平安，勿念。22年，22秒。相信冥冥之中，有種力量。不回應，一切都已濃縮在22秒，包括所有的真實和真相，過去，現在，乃至未來。既然選擇挺身而出，就必定坦然面對。」

「樹語treetalk」的微博獲認證為「前NHK中國籍員工」，IP位址顯示在雲南，40多歲的他原本為NHK下屬機構聘用的外部員工，已在NHK從事中文播音工作22年，而他脫稿發表涉華言論長達20多秒。其最新貼文獲逾二萬人讚好，但疑因正反意見不一，目前已屏蔽所有評論。不少中國網友支持他，並呼籲官媒幫他安排工作。