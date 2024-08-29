華網紅辱靖國神社 另捲敲詐勒索杭州被捕

本名董光明的中國網紅「鐵頭懲惡揚善」（鐵頭）今年5月，在供奉日本二戰甲級戰犯的東京靖國神社內塗鴉並撒尿，事後遭日本警方通緝。他涉敲詐勒索一名帶貨主播並索要黃金，在浙江省杭州市落網，公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

向帶貨主播索數百克黃金 杭州市公安局濱江區分局周二通報，當局近日對網名鐵頭的董××等人以涉嫌敲詐勒索罪依法立案偵查，發現董××、薛×、許××等人今年5月經合謀，以曝光黑材料相威脅，向某帶貨主播索要數百克黃金，並許諾交付後將提供保護，經多次交涉後獲得該主播向其指定帳戶轉帳的大額錢款。濱江分局工作人員證實，鐵頭涉嫌敲詐勒索罪被抓，相關部門正在處理。網傳扣押決定書顯示，警方在案中起獲3部iPhone手機、一個可攜式硬碟，59張每張標示「100」的超市卡等財物。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，若網紅以曝光問題為由，向商家索要錢財，且數額較大，可能構成敲詐勒索罪。在打假過程中如發布不實訊息，導致商家名譽受損，可能構成侵犯名譽權。打假行為若用作惡意打壓競爭對手，將受到市場監管部門處罰。如果打假行為涉及詐騙、非法經營、尋釁滋事等犯罪行為，還將觸犯刑法，承擔刑事責任。《刑法》規定，敲詐勒索數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節，處十年以上有期徒刑，並處罰金。

早年因非法開設賭場入獄 另外，「鐵頭」曾有前科在案。據中國裁判文書網2015年11月公布湖南省郴州市中級人民法院二審刑事裁定書，顯示董光明因犯開設賭場罪，判處有期徒刑三年三個月，並處罰金4萬元人民幣（約4.38萬港元）；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個月；決定執行有期徒刑三年六個月，並處罰金4萬元。董光明其後因認真遵守監規，接受教育改造，確有悔改表現，減去有期徒刑一年。刑期自2015年1月26日起，至2017年5月23日止。本報綜合報道