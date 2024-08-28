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數千紅髮人 齊聚荷蘭慶祝
擁有紅頭髮人士十分罕見，只佔世界人口1%至2%。荷蘭南部小鎮蒂爾堡上周五至周日舉辦年度紅髮節，吸引數千人參加，活動場地充斥大批紅髮人群，形成獨特景色。活動包括音樂派對、享受美食和各種工作坊，來自世界各地的紅髮人士皆可在此找到歸屬感。
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