南美非洲現同款腳印 揭恐龍可任意通行

美國新墨西哥州自然歷史與科學博物館周一公布，研究人員在巴西和喀麥隆發現一組可以匹配的恐龍腳印，它們無論是在年齡、形狀和地質背景上都很相似，證明在數百萬年前南美洲和非洲大陸分裂之前，恐龍在兩個大陸間自由穿梭，有助於進一步理解恐龍在各大洲遷徙原因和時間。

是次研究發現的恐龍腳印合共超過260個，可以追溯至白堊紀早期，分別位於現今巴西東北部的博爾博雷馬地區及喀麥隆北部的庫姆盆地。除恐龍腳印外，研究人員亦發現古代河流沉積物以及花粉化石，證明這些河谷可以為1.2億年前恐龍的活動提供特定途徑，將岡瓦納大陸分裂前恐龍活動景象清晰展現於世人眼前。

過去研究顯示，岡瓦納大陸大約在1.4億年前開始分裂，最終分裂成現時的南美洲、非洲等板塊。南大西洋其後填滿了南美洲與非洲之間的空間，將兩個大陸徹底分開。

學者指足迹是行為證據 參與研究的美國德州南美以美大學古生物學家雅各布斯（Louis L. Jacobs）表示，恐龍足迹並不罕見，但與通常發現的骨骼化石不同，腳印是恐龍行為的證據，可以揭示牠們如何行走、走過甚麼環境，要去甚麼方向。所有動物都會根據需要，利用自然資源擴大活動範圍，恐龍也不例外。草食恐龍會追隨營養豐富的植物，肉食恐龍則會追隨草食恐龍。本報綜合報道