大壩垮塌淹多村 蘇丹132人死210失蹤
【本報綜合報道】非洲國家蘇丹連日大雨，東部紅海州阿爾巴阿特大壩在周日完全垮塌後，洪水淹沒附近多條村，目前造成至少132人死亡，仍有約210人失蹤。由於受影響村莊被洪水帶來的大量淤泥完全覆蓋，救援工作困難重重。
毀逾1.2萬屋 13萬人受災
大壩位於首府蘇丹港以北約40公里，是蘇丹港的主要淡水來源。救援人員指洪水完全沖毀20條村莊，另有50條村莊受損。居民指，洪水沖走房屋和動物後，民眾只能爬上山暫避。官員表示，正調撥資源協助受影響災民，首要是疏散潰壩地區周邊的居民到安全地點，又指到山上躲避洪水的民眾，有面臨被蛇及蠍子咬傷的風險。
蘇丹政府軍與快速支援部隊去年爆發武裝衝突，數百萬民眾從首都喀土穆遷移至洪水區所在的蘇丹港，加劇今年雨季造成的影響。蘇丹衞生部指降雨已造成逾1.2萬間房屋完全倒塌，近13萬人受災。
當地政府和聯合國指，暴雨期間當地霍亂病例激增，去年6月至今出現至少1.1萬宗霍亂病例，其中316名患者死亡。
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