大壩垮塌淹多村 蘇丹132人死210失蹤

【本報綜合報道】非洲國家蘇丹連日大雨，東部紅海州阿爾巴阿特大壩在周日完全垮塌後，洪水淹沒附近多條村，目前造成至少132人死亡，仍有約210人失蹤。由於受影響村莊被洪水帶來的大量淤泥完全覆蓋，救援工作困難重重。

毀逾1.2萬屋 13萬人受災

大壩位於首府蘇丹港以北約40公里，是蘇丹港的主要淡水來源。救援人員指洪水完全沖毀20條村莊，另有50條村莊受損。居民指，洪水沖走房屋和動物後，民眾只能爬上山暫避。官員表示，正調撥資源協助受影響災民，首要是疏散潰壩地區周邊的居民到安全地點，又指到山上躲避洪水的民眾，有面臨被蛇及蠍子咬傷的風險。