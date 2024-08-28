世衞向全球募資10.5億 下月起對猴痘戰略截擊

猴痘疫情持續在全球蔓延，為阻止疫情進一步擴散，世界衞生組織周一就猴痘疫情啟動戰略準備和應對計劃，涵蓋時間為2024年9月（下月）至2025年2月，預計實施這項計劃需要1.35億美元（約10.5億港元）的資金，將為此發出募捐呼籲。

全球猴痘戰略準備和應對計劃涵蓋下月至明年2月這一階段。此期間世衞將與會員國、非洲疾病控制和預防中心在內的合作夥伴、社區和研究人員共同採取應對行動。計劃以世衞總幹事發布的臨時建議和長期建議為基礎，重點是實施全面監測、預防、準備和應對戰略；推進研究和公平獲取診斷檢測和疫苗等醫療對策；最大限度地減少動物對人類的傳播；以及增強社區積極參與疫情預防和控制的能力。該計劃的疫苗接種工作，將重點關注風險最高的個人，包括近期病例的密切接觸者和醫護人員，以阻斷傳播鏈。

認為疫情可被控制 世衞總幹事譚德塞表示，剛果民主共和國及鄰國的猴痘疫情是可被控制，也可以阻止的。他指：「要做到這一點，便需要國際機構與國家和地方合作夥伴、民間社會、研究人員和製造商以及成員國之間以公平、全球團結、社區賦權、人權和跨部門協調等原則為基礎制訂一項全面而協調的行動計劃。」

剛果民主共和國爆發猴痘疫情並傳播至鄰近國家和其他地區後，世衞組織於本月14日宣布猴痘為「國際關注公共衞生緊急事件」。譚德塞曾指，從2022年猴痘疫情爆發以來，全球已經通報超過10萬宗確診病例。剛果民主共和國是這波疫情最嚴重的國家，約佔2024年全球通報病例的九成，光是今年就有超過1.6萬宗疑似病例，其中包含575宗死亡病例。本報綜合報道