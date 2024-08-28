拘Telegram始創人 法：非主要調查目標

杜羅夫

【本報綜合報道】通訊應用程式Telegram俄羅斯裔聯合始創人杜羅夫上周六入境法國巴黎時被捕。巴黎檢察官周一稱，正調查杜羅夫涉嫌12項有組織犯罪行為，並透露他非調查主要目標。檢方周日延長他的拘留令96小時，若當局屆時仍未能正式提出指控，就可能要釋放他。

涉12項犯罪行為 39歲的杜羅夫上周六晚乘坐私人飛機抵達巴黎布爾歇機場時被捕。巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）指，目前調查犯罪行為涉及串謀持有和傳播具有戀童色情性質的兒童圖片、毒品犯罪、非法交易、欺詐和拒絕向當局通報資訊等。貝庫奧披露，杜羅夫被捕所涉案件主要目標另有其人，該案曾由國家打擊有組織犯罪管轄區官員初步調查，檢方於上月8日開始詳細調查。

法國總統馬克龍周一在社交網上首次證實杜羅夫在與Telegram相關的司法調查中被捕，並指在一個法治國家，無論是在社交媒體上還是在現實生活中，自由都在法律框架內得到維護，以保護公民並尊重他們的基本權利。馬克龍強調，逮捕杜羅夫絕非政治決定，法律完全獨立地由司法部門執行。