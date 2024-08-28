斥ABC造假 特朗普或杯葛總統候選人辯論

【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人特朗普周日批評美國廣播公司（ABC）是假新聞，並且暗示他可能不會參加下月10日由該台主辦的總統候選人辯論。

兩黨爭議靜音問題 特朗普周日晚在社交媒體發文表示，他當日早上看了ABC假新聞，看到記者卡爾（Jonathan Karl）對共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）進行荒謬及有偏見的訪問，以及所謂的仇恨特朗普評論組。特朗普發文反問︰「為何他要在ABC新聞網，與民主黨總統候選人賀錦麗進行辯論？」

另外，民主共和雙方陣營就辯論形式出現爭論。賀錦麗的發言人指，希望在整個辯論過程中，候選人的咪高峰都處於開啟狀態，而不應再如6月底總統拜登與特朗普的辯論般，當對手發言時將自己的咪高峰靜音，指賀錦麗已準備好，即時回應特朗普持續的謊言及干擾，認為特朗普不應匿在靜音按鈕後面。

不過，特朗普競選團隊的高級顧問就指，已同意與上次辯論一樣的條款，就是對手發言時，將自己的咪高峰靜音，無意改變有關規定。