英或減購F35B戰機 補財政缺口

【本報綜合報道】英媒周日報道，工黨政府可能縮減採購F35B隱形戰機數量，彌補上屆保守黨政府留下的220億英鎊（約2,263億港元）的公共財政缺口。政府將發表新一份重大項目年度報告，消息指多個國防部大型項目被評估為交付延遲甚至無法實現。英國國防部拒絕回應報道。

傳多個國防部大型項目受阻 英國國防部原本對外預告採購138架F35B，至今只確定訂購48架，目前已接收34架，預計2025年完成交付。報道引述國防部消息來源指，國防部努力尋找資金滿足採購承諾之際，愈來愈多人擔心國防部可能會縮減採購。前陸軍司令丹納特（Richard Dannatt）警告，鑑於政府已向航母打擊群計劃投入巨額資金，若不進一步投資確保擁有足夠飛機，將令整個計劃淪為「大白象」。

英國基礎設施和項目管理局將發布本年度重大項目年度報告，消息預計7個項目交付日期延遲一年以上，代表交付「無法實現」的紅色評級數量也會多於去年報告。去年報告把F35B項目評為黃色，代表有可能成功交付，但已經存在重大問題需要管理層關注。倫敦白廳消息人士補充，若中型直升機計劃和阿賈克斯步兵戰車今年獲紅色評級，他不會感到意外。