擬聖殿山建猶太教堂 以極右部長捱轟

【本報綜合報道】立場極右的以色列國家安全部長班—吉維爾周一揚言，他將在耶路撒冷回教聖地聖殿山上修建一座猶太教堂。內政部長阿貝爾（Moshe Arbel）指摘班—吉維爾言論不負責任，促請總理內塔尼亞胡革除對方職務。內塔尼亞胡同日強調，聖殿山「現狀」沒有改變。

總理強調現狀不變 班—吉維爾接受陸軍廣播電台採訪時強調，以色列法律未對猶太教徒和回教徒在聖殿山上的宗教權利作出差別待遇，政策容許猶太教徒在聖殿山祈禱。他更透露自己加入政府時曾以最簡單的方式表明，聖殿山不會有任何歧視，就像回教徒可以在猶太教哭牆祈禱一樣，而內塔尼亞胡知道他這番發言。

聖殿山同時是回教和猶大教聖地，目前由以色列政府控制，不明文地禁止非回教徒上山參拜，有關做法稱之為「現狀」。身為猶太教徒的班—吉維爾上任以來多次登上聖殿山，引起各方基於不同原因抨擊。阿貝爾信奉的猶太教派別認為，猶太教人不應登上聖殿山，他警告班—吉維爾缺乏思考可能付出血的代價。