哈馬斯否認加薩停火商討有進展

柯比在視像記者會上重申，談判實際上已取得相當進展，官員認為下一個合乎邏輯的步驟，是讓較低級別的工作組敲定細節。他透露，一直出席談判的白宮中東事務協調員麥格克（Brett McGurk）將在開羅逗留多一天，協助啟動工作組磋商，要敲定的細節涉及以色列囚犯和哈馬斯人質的交換數量、其身份和獲釋速度，又指黎巴嫩與以色列在過去周末發生的衝突未影響談判。