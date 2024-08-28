哈馬斯否認加薩停火商討有進展
【本報綜合報道】加薩地帶停火談判破裂，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯代表團周日離開談判地埃及首都開羅。美國白宮國家安全委員會發言人柯比周一強調談判具建設性，下一步將在工作組層面繼續磋商落實細節。哈馬斯周一重申美方說法與事實不符。
柯比在視像記者會上重申，談判實際上已取得相當進展，官員認為下一個合乎邏輯的步驟，是讓較低級別的工作組敲定細節。他透露，一直出席談判的白宮中東事務協調員麥格克（Brett McGurk）將在開羅逗留多一天，協助啟動工作組磋商，要敲定的細節涉及以色列囚犯和哈馬斯人質的交換數量、其身份和獲釋速度，又指黎巴嫩與以色列在過去周末發生的衝突未影響談判。
斥美目標是挺以國
哈馬斯官員諾諾（Taher Al-Nono）周一向卡塔爾電視台重申，美國有關停火談判狀況的言論與事實不符，並指摘美方目標是支持以色列立場。兩名埃及消息人士周日透露，哈馬斯要求釋放數名巴勒斯坦囚犯，但以色列表示保留，並闡明就算他們獲釋也必須離開加薩。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：