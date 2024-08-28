美料烏突襲庫州 為爭取談判籌碼

【本報綜合報道】烏克蘭早前突襲俄羅斯庫爾斯克州，毫無預警令美國政府措手不及。美國《華爾街日報》周日報道，美國官員質疑烏克蘭澤連斯基稱要在庫爾斯克州建立緩衝區，也不相信烏軍有能力守住當地。官員認為烏方突襲庫爾斯克州其中一個目標，是為俄烏停火談判爭取籌碼。

美國官員透露，烏克蘭對突襲細節守口如瓶，與過往行動有別。美方最初對烏軍激進行動原因和未來局勢感到困惑。澤連斯基近日公開解釋，瞞住盟國發動突襲是因為盟國會說越過俄羅斯紅線不現實，但俄羅斯低調回應表明西方毋須擔心俄羅斯威脅，應給予烏克蘭更有力支持。但五角大樓發言人辛格上周四反問，「他們（烏軍）的意圖是繼續堅守嗎？當他們說要建立緩衝區時，打算擴大到甚麼程度？這些就是我們提出的問題。」

正予烏空間 謹慎樂觀應對 報道指，美國目前認為烏克蘭在庫爾斯克州目標有三個，分別是迫使俄羅斯從烏克蘭東部地區調兵，打破烏克蘭在戰場失敗的形象，並在未來停火談判前提高烏克蘭的地位，以上三個目標在一定程度上實現。負責特種作戰的美國國防部助理部長邁爾（Chris Maier）認為，突襲事件表明俄羅斯軍事安全脆弱。美國官員則指，美國正給予烏方行動空間，同時試圖避免公開介入，以謹慎樂觀態度觀察局勢走向。