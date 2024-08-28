俄大規模襲基建 烏擬報復

127導彈109自殺無人機出動 釀7死包括4嬰童 俄羅斯周日深夜至周一凌晨向烏克蘭發動大規模空襲，發射127枚導彈和109架自殺式無人機襲擊烏克蘭各地燃料和能源等關鍵基礎設施，造成至少7人死亡和47人受傷。烏克蘭總統澤連斯基當天與武裝部隊總司令西爾斯基討論空襲情況，正準備報復行動。

烏克蘭空軍指，俄羅斯發射3枚匕首高超音速空射彈道導彈、6枚伊斯坎德爾M型彈道導彈、77枚Kh101型巡航導彈、28枚口徑巡航導彈、3枚Kh22型超音速反艦導彈、10枚Kh59型巡航導彈和Kh69型隱形巡航導彈，及109架見證者131型和136型自殺式無人機。烏方成功擊落其中102枚導彈和99架無人機，部分無人機在烏境內不知所終，2架無人機越境進入白羅斯。

俄稱蘇梅州毀烏軍HIMARS 烏克蘭國家緊急服務局指，周一空襲死者中包括4名未成年人，分別是介乎7至10歲的3名兒童，以及一名不足1歲的嬰兒，救援人員另撲滅22處火災。澤連斯基在晚間講話中透露，他和西爾斯基討論F16戰機部署安排，以及烏軍在俄羅斯庫爾斯克州行動。他強調烏軍將根據需要繼續在特定地區採取行動，過去一天奪取更多地區控制權，並繼續增加俘虜人數。

俄羅斯國防部昨日表示，俄軍以伊斯坎德爾導彈在蘇梅州摧毀了烏克蘭的高機動多管火箭系統（HIMARS）。

俄羅斯武裝力量三防兵主任基里洛夫表示，基輔可能策劃在特別軍事行動區再次使用有毒化學物質進行挑釁，有消息顯示，烏軍第3空中機動營部隊已接收化學彈藥。

華斥外國圖製中國責任論 另一方面，中國政府歐亞事務特別代表李輝昨日在北京舉行吹風會，向駐華使節及中外媒體代表介紹日前就烏克蘭危機開展第4輪穿梭外交有關情況。他批評，一些國家的「超級鷹派」鼓動戰爭可能會加劇戰場上雙方對抗，又認為個別國家借危機拉攏盟友不斷甩鍋推責，還試圖炮製「中國責任論」，並以非法單邊制裁威脅與俄羅斯進行正常貿易往來的國家。本報綜合報道