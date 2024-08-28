女童機上哭鬧 祖母准兩旁人助管教

【本報綜合報道】乘搭飛機遇上小朋友哭鬧不休，或許大家都經歷過。近日，內地有網民發影片稱，在從貴州飛上海的航班上，兩名女乘客因忍受不了一名一歲多的女童哭鬧，竟將女童關到機上廁所管教。內媒周一從涉事吉祥航空處獲悉，女乘客將女童抱至廁所是經女童的祖母同意，過程中女童祖母也在廁所門外等候。

母親未同行 事後稱諒解 網傳影片顯示，一名女童在飛機上廁所內大哭，一名女士稱：「不哭了，就可以出去……阿姨帶你找奶奶（嫲嫲）。」發片者表示，帶走女童的女士不讓女童的祖母進廁所，目前該影片已被刪除。

周一晚上，吉祥航空針對網傳兒童旅客機上哭鬧被陌生人帶至廁所教育一事，經了解，上周六該女童與祖父母乘搭上午7時從貴陽飛往浦東的HO2382航班途中，女童持續哭鬧，為免打擾其他旅客休息，在其祖母的同意下，兩名旅客將女童抱至廁所教育。吉祥航空表示，已通過電話與女童母親核實，對方表示已從祖母處知悉完整事件，並表示理解。