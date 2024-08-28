鼎泰豐關大陸14店 影響800員工

【本報綜合報道】台灣知名餐飲品牌鼎泰豐在大陸開店20多年，其在華北地區的授權合作夥伴北京恒泰豐餐飲有限公司周一突然宣布，將於10月底前陸續關閉位於北京、天津、西安、廈門等地的14家門市。約800名員工受影響，其中23人來自台灣。

股東未能就續牌達共識 北京恒泰豐總經理楊炳坤受訪指，公司營業執照20年期限本月屆滿，執照延續需經董事會達成一致意見，但近月開會時其中一名股東反對續牌。對於門市關閉是否受大陸消費不振影響，他指原有兩成客源為外籍客，商務客也佔一定比例，所以在疫情期間受衝擊，今年上半年仍略有虧損。但正值餐飲旺季，加上大陸開放過境免簽，外籍客逐漸回升，令業績轉盈，惟股東未對續牌達成一致。

楊炳坤指出，接下來三大要務為妥善處理門市租約、員工遣散和儲值卡，公司除依規定完成遣散、賠付後，也會幫助員工轉工，強調不會有任何虧欠。據報鼎泰豐與商場的租約尚未到期，需額外賠償，加上遣散費料支出近6,000萬人民幣（約6,645萬港元）。台北鼎泰豐總部周一發聲明，已提前終止品牌授權，並責請當地經營管理團隊即日起妥善處理員工、顧客及供應商權益。聲明又指，品牌在大陸其他城市分店管理不受影響，期待將來有機會再於華北地區服務。