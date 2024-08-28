位處青島 地下代孕實驗室 「三甲」醫生操刀

表面是生物科技公司 暗中每胎收83萬 內媒早前揭露，在山東省青島市一處幾乎廢棄的汽車貿易城內，暗藏地下代孕實驗室，且有來自三甲醫院的副主任醫生主刀。青島市衞健委周一通報，針對網傳該市某生物科技公司開展代孕一事，該委立即會同公安、市場監管等部門組成聯合調查組查實相關情況，將依法依規嚴肅處理。

篩選性別需多付22萬元 根據報道所指，山東兩家正規註冊的公司，表面是生物科技公司，暗地卻從事地下代孕生意，「代孕一個孩子75萬（人民幣，下同，約83萬港元），如果想篩選性別就要再多加20萬（約22萬港元）」。據指代孕母親使用客戶的身份資訊在醫院住院生產，生出來的孩子自然落戶到客戶名下。

有知情人士稱，代孕機構員工約5、6人，其中有人專門在網絡平台上物色需代孕的客戶，並尋找代孕母和願意賣卵的女性；又指曾有女孩已「捐卵」10多次，每3個月就捐一次，其中一次工作人員給她麻醉藥，但她忘了塞，手術時痛得大叫，整條走廊也聽到。

知情人士又舉報，三甲醫院醫生與代孕機構相互勾結，在地下實驗室進行取卵、移植等非法手術，按次收費，每次1,500元（約1,660港元），麻醉師每次2,000元（約2,200港元），需要自帶麻醉劑。

青島婦女兒童醫院生殖醫學中心副主任李×最初否認和代孕機構合作，到事實證據擺在面前，終承認和代孕機構存在關聯，稱「我的職業生涯就完了，我以後幹不了這個專業（代孕）了就完了唄」。本報綜合報道