上海郵政前副總經理 囚13年

中國郵政集團有限公司上海市分公司前黨委委員、副總經理黃來芳貪污、受賄案，周一在上海市第二中級人民法院一審公開宣判。她被判有期徒刑13年，罰款200萬元人民幣（約219萬港元），另追繳違法所得及收益，不足部分責令退賠。法院綜合考慮她具有自首、積極退贓等情節，依法作出上述判決。（綜合報道）