前女局長出軌外甥 稱遭脅迫保關係

【本報綜合報道】湖南省長沙市雨花區商務局已婚前女局長李紹萍早前被爆與一名年輕男子出軌，兩人不雅聊天被截圖在網上瘋傳，引起社會廣泛關注。其後，爆料者被揭是與李女出軌的楊姓男子，他也是女方的外甥。近日，楊先生對內媒表示，舉報李女的原因是對方現任丈夫得知二人出軌後，李女竟反咬楊男一口，指對方設局脅迫她保持關係。

楊先生指事件曝光後，他的生活頗受影響。他承認自己在這段關係中也有過錯，「願意接受應有的批評和指摘」，但同時也迫切希望澄清圍繞他的一些謠言和誹謗。楊先生指李女是他舅父的前妻，李女與他的舅父離婚後，通過楊先生保持聯絡，目的是為了讓李女能夠了解並接觸兒子。

外甥反指誣陷 去年春節期間，楊先生和李女的一次通話被她現在的丈夫聽到，隨後她便稱是楊先生敲詐勒索逼迫她。楊先生原本打算息事寧人，但面對持續不斷的謠言和誹謗，他感到非常委屈，最終決定舉報李女。針對楊先生的說法，內媒嘗試聯絡李女求證，但其手機未能接通。據了解，李女曾擔任長沙雨花區商務局局長，去年4月27日被免去局長職務，現為雨花區總工會黨組書記、常務副主席。不雅聊天事件傳出後，雨花區今年2月已對李女予以免職處理，區紀委監委已對其立案，目前案件正在進一步審查中。