鄭文燦臥室暗櫃 涉藏166萬現金

鄭文燦

【本報綜合報道】台灣海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內受賄一案，桃園地檢署昨日召開記者會說明偵查結果，稱從鄭文燦住處主臥室邊柱旁的暗櫃內，搜出裝在上鎖保冷袋、超過678萬元（新台幣‧下同，約166萬港元）現金，依貪污治罪條例的對於職務上行為受賄罪嫌起訴他，並建議法院量刑12年，另起訴其律師等10人。

檢方指，本案經訊問131人次、搜索40處後，除了上述發現，還扣查相關筆記本、電腦等證物，將另行偵辦涉嫌財產來源不明部分。至於貪污罪部分，檢方查出在2011年5月，此案涉嫌行賄的關鍵人物之一、台塑集團總管理處前總經理楊兆麟出資1,000萬元（約244萬港元），聯同其餘兩名侯姓、廖姓被告各出資500萬元（約122萬港元）成立鴻展公司。案件涉及桃園一個工業園區擴建方案，土地持有人鴻展公司計劃把逾9公頃農地改變用途，廖男等人2017年9月14日於市長官邸，以裝有500萬元（約122萬港元）現金的黑色手提袋賄賂鄭文燦。

現仍羈押禁見 鄭文燦上月11日在第3次聲押庭上，遭法院裁定羈押禁見至今。檢方指出，鄭文燦矢口否認犯行，他身受政府俸祿應清廉自持，竟收受賄賂後，護航、附和特定私人進行本案土地變更開發，與行賄者裏應外合，將職務行為裁量權限全權交託依行賄者所願，將土地開發的全民利益坐享為私人金庫，有辱官威，惡性甚重。