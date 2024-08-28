奸商製有機肥 攙禁用類原料

【本報綜合報道】內媒近日在河北石家莊調查發現，有不法商家為了追求高利潤，在有機肥中攙入劣質原材料，甚至聲稱用土就能製作出符合標準的有機肥。更有人不惜鋌而走險，使用危險廢物污泥來製作有機肥，給生態環境安全和糧食安全埋下隱患。

廠房晚上始生產 內媒在石家莊市槁城區走訪時發現，該處不少有機肥廠白天都大門緊閉，甚至連業務洽談也安排在遠離廠區的地方進行。石家莊市槁城區糧田肥業有限公司負責人馬先生透露，由於廠區環保不達標，他們通常是晚上組織生產。他承認使用曬乾的污泥作為有機肥原材料，但不願細談含污泥成分。

根據新修訂的有機肥料農業行業標準，有機肥料生產原料禁止選用粉煤灰、鋼渣、污泥等存在安全隱患的禁用類原料。

此外，處理和利用污泥都需獲得有關部門頒發的許可證並辦理環評手續，惟上述公司並沒相關資格。在多輪中央生態環境保護督察後，當地違規處置危廢污泥的行為仍然存在，內媒質疑背後是否存在表面、虛假和敷衍整改問題。