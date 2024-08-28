遼寧葫蘆島災民 獲捐破衣高跟鞋

【本報綜合報道】遼寧省葫蘆島市建昌縣早前發生嚴重洪澇災害，縣委宣傳部周日表示，該縣已經進入災後重建階段，接受社會救助。近日有災民收到的捐贈物資中，竟有高跟鞋和殘破衣服，自嘲「我們家是不是能收破爛」。建昌縣慈善總會周一呼籲民眾，捐贈速食、棉被、帳篷之類的物資。

建昌縣慈善總會工作人員表示，捐贈物資裏有高跟鞋，是沒有經過該會捐贈的個人行為。

該會又稱，為防止傳染病，不接收舊衣服。建昌縣需要的物資是即食麵、香腸之類的食物，還有禦寒棉服、棉被和帳篷。工作人員還建議，捐贈物資地址填寫到建昌縣民政局，即建昌縣慈善總會所在地址，以便該會簡單分揀捐贈物資。

應急局倡援帳篷米油 建昌縣上周一至周三發生連續性強降雨，總降水量和降水強度均突破有氣象紀錄以來的歷史極值。強降雨導致全縣電力、通訊一度中斷，道路交通等基礎設施受到較大破壞，農房、農作物大面積受災。

建昌縣應急局相關負責人稱，目前比較急需的物資是帳篷、床和被褥，讓災民住宿住得方便，另也需要米、麵、油這類生活物資，可為災民提供生活保障。