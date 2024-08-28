北京汛期降雨564毫米 較常年同時段多56%

北京、天津、河北及山東等地周一出現強降雨，截至周日上午8時，北京市今年汛期的累計降雨量已達到564毫米，較常年同期361.6毫米偏多56%。預計未來3天，江蘇南部、上海、浙江及新疆西部等地有暴雨災害風險，四川、重慶等地高溫持續。受吹向日本的颱風珊珊影響，昨日至今天東海東部將有大風巨浪。

北京、河北、天津、山東、江蘇等地部分地區，周一上午8時至昨日早上6時有暴雨到大暴雨，山東東營、濱州、濰坊及河北滄州等局部地區有250至386毫米特大暴雨。

四川重慶華南持續高溫 據北京交通廣播官方微博消息，從周日下午5時至周一下午4時，北京市平均降雨74.8毫米，城區平均88毫米。

四川盆地、陝西南部、江漢、江南、江淮、黃淮中西部等地部分地區周一出現35℃至39℃高溫，四川盆地中南部局部地區更達40℃至42.1℃。

中央氣象台昨日發布強對流天氣藍色預警及高溫黃色預警，江蘇、浙江、上海等地昨日至今天料有大到暴雨，局部地區大暴雨，內蒙古、江淮、江南、西南等地將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。預計陝西、四川、重慶、貴州、湖北、江南、華南大部分地區昨日日間高溫達35℃以上，其中重慶中西部、四川東南部等地可達40℃以上。本報綜合報道