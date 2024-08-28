中緬邊境 解放軍實彈演習

【本報綜合報道】解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校昨日表示，該戰區組織陸軍、空軍部隊於當日起，在中緬邊境中方一側舉行聯合實兵實彈演習，旨在檢驗戰區部隊偵察預警、立體封控、火力打擊能力。他強調，戰區部隊時刻做好應對各類突發情況準備，堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全。

雲南省人民政府周一發布公告稱，解放軍昨日至明日組織演習的區域，包括瑞麗市戶育鄉附近地域、瑞麗市畹町鎮附近地域、鎮康縣勐堆鄉附近地域和耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮附近地域。早在今年4月，南部戰區多次在上述地區組織實兵實彈演習。南部戰區周一也組織陸軍部隊赴瑞麗市、臨滄市鎮康縣等邊境一線，開展臨邊武裝巡邏和空地聯合警巡。

專家：應對可能衝突 軍事專家張軍社周一表示，中國軍隊在中緬邊境中方一側進行防禦性演習符合國際法，正當合理。他指出，結合南部戰區組織的幾次演習來看，此類型演習是為了應對中緬邊境可能發生的各類突發情況。比如4月中旬南部戰區舉行的空防實兵實彈演習，就是針對緬北衝突中的炮火進入中方一側而實施的快速攔截演練，讓解放軍能更好保護邊境人民生命財產安全。