日自民黨前幹事長訪京 或晤王毅
【本報綜合報道】日本跨黨派的日中友好議員聯盟會長、自民黨前幹事長二階俊博昨日上午乘坐民航班機，從東京羽田機場啟程前往北京開展訪華行程。相關人士透露，此行將持續至明日，正協調與中國外長王毅、中共中央對外聯絡部部長劉建超等官員會面。
冀恢復日人赴華短簽
擔任日中友好議員聯盟事務局長的自民黨選舉對策委員長小淵優子、與二階關係密切的自民黨總務會長森山裕、立憲民主黨幹事長岡田克等約10名國會議員一同訪華。在與中方要人的會談中，日方打算勸說中方恢復因為新冠疫情而停止的日本人短期赴華免簽措施。
專家指出，對於誰當選下一任自民黨總裁並成為日本新任首相，暫時無法預期，而且二階俊博在自民黨或日本政府中沒任何作用，也將在下次選舉中辭任眾議員，因此他這次訪華恐怕對改善中日關係效果相當有限。專家又指，此行如成功說服中國政府取消對日本水產品的禁令，或讓中方釋放被捕的日本人，可能讓日本公眾更關注中日關係，但發生機率並不高。
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