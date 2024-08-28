指華軍機闖領空 日提嚴正抗議

林芳正表示，暫未能就中國軍機的行動、意圖和目標給出明確答案，但指出中方在日本附近的軍事活動有擴大和更活躍的趨勢，日方將加強警戒、監視應對侵犯領空的行為。他未說明事件對中日關係的影響，以及有沒有使用去年開通的中日防衞部門熱線。防衞大臣木原稔亦表示，將採取一切預防措施應對。外務大臣上川陽子則指，日本政府決心保護領土、領海和領空，並將繼續冷靜和堅決應對，同時發出有必然的主張。