沙利文抵京晤王毅 稱願負責任管控雙邊關係

【本報綜合報道】美國白宮國家安全顧問沙利文昨日至明日訪華，是他上任以來首趟中國之行，昨日下午與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤，雙方開始舉行新一輪戰略溝通。王毅指出，中美要錨定和平共處的大方向；沙利文則稱，美方願負責任管控雙邊關係。

據報道，沙利文昨日下午乘機抵達北京，中國外交部美大司司長楊濤接機。內媒指，這是白宮國家安全顧問相隔8年再次訪華，是中美雙方落實兩國元首三藩市會晤共識的重要舉措。訪華期間，沙利文會與王毅舉行多輪會晤，包括新一輪中美戰略溝通，是二人第5次會面。白宮一名高級官員此前透露，二人除了會討論台灣和關稅，也會談及禁毒合作、兩國更好軍事溝通、南海局勢升級、提高人工智能安全以至俄羅斯等議題。

在與沙利文會面中，王毅首先歡迎對方訪華，並期待雙方在接下來兩天就此進行深入溝通，推動中美關係克服干擾、排除障礙，真正實現穩定、健康、可持續發展。沙利文則說，拜登總統致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突，並在有共同利益的領域開展合作，期待通過此次戰略溝通，與中方就廣泛議題進行富有成效的對話。

勢談台海不公平經貿等議題 白宮表示，沙利文此行早於去年11月中美元首三藩市會晤時已敲定，雙方為此行做了很多準備工作，又指沙利文與王毅會晤將延續中美峰會成果。二人將討論一系列雙邊關係的關鍵議題，藉此機會表達美方從安全角度對整個印太地區的關切，包括台海緊張局勢，以及不公平經貿行為等其他一系列議題。

英媒披露，中美基於前年的元首共識建立了秘密「戰略渠道」，試圖緩解矛盾、避免誤判。去年5月中美關係因中國間諜氣球事件跌至谷底，據報沙利文曾秘密前往奧地利維也納與王毅進行為期兩天、超過8小時的閉門會談，是該戰略渠道首次運作。二人其後也曾經在馬耳他、泰國曼谷等地密會，在台海等重大衝突中化解危機。