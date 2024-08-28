華40船阻菲海警向仙賓礁運送補給

【本報綜合報道】菲律賓周一指摘，中國當天出動海警和軍艦等40艘船，阻撓菲海警船向該國海岸防衞隊駐紮仙賓礁的巡邏艦運送補給物資，非法阻礙人道主義任務執行。菲方敦促中國海警遵守國際法，停止部署海上力量破壞兩國相互尊重、作為國際海警之間負責任友好關係的基礎，尤其白色船身是促進和平、維護地區和諧與穩定的獨特外交工具。菲海岸防衞隊將繼續堅定不移維護國家利益，確保其領海安全和安保。

物資包括國家英雄日雪糕 菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉發表聲明指，舷號4409的海警船卡布拉號（BRP Cabra）、舷號4411的海警船恩加尼奧角號（BRP Cape Engano，前譯恩加諾角號）周一執行一項人道主義任務，向長期駐紮仙賓礁的特蕾莎‧馬格巴努亞號運送重要食品和物資，包括菲武裝部隊司令部為紀念國家英雄日特別準備的雪糕。期間中國部署一支由40艘船組成的超編部隊，包括6艘海警船和3艘解放軍海軍軍艦，以及在仙賓礁附近水域的31艘海上民兵船，阻撓菲方合法人道主義行動。

菲海岸防衞隊聲明附上4段無人機拍攝影片，顯示多艘中國海警船在菲海警船附近航行，雙方保持一定距離，未發生碰撞。中國海警局周一指，菲律賓未經中國政府允許，派出4409號、4411號海警船非法衝闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，持續危險接近正常航行的中方海警船並煽宣炒作，中國海警對菲肇事船隻依法依規採取管控措施。