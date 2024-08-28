爭拗升溫 菲指毀和平害東盟 中方：顛倒黑白挑釁

林劍

美方趁機提出護送菲船隻南海航行 中菲在南海的摩擦升溫，菲律賓國防部長特奧多羅昨日出席在馬尼拉舉行的美軍印太司令部會議時，批評中國是東南亞和平的「最大破壞者」。美軍印太司令部司令帕帕羅在同一場合表示，由美方護送菲律賓船隻在南海執行補給任務是一個合理選項，有待雙方協商。在北京，外交部反駁「破壞和平」的帽子絕對扣不到中國頭上。

特奧多羅昨日向媒體發表談話時，批評中國是東盟地區國際和平的「最大破壞者」，敦促其他國家譴責中國的行徑，直到中方屈服於壓力並停止相關行為。他強調，需要凝聚集體共識並強烈譴責中國，他們正對抗一個更強大的對手。他向記者表示，《美菲共同防禦條約》必須得到更廣泛解讀，以應對「狡猾的對手」；又指建立足夠的軍事威懾力，對於菲律賓向中國表明其認真保護主權以及為之而戰至關重要。

菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉周一指，由於中國過度部署船隻加上海象惡劣，他們被迫放棄當日的補給任務。帕帕羅昨日說，美國船艦可以護送菲律賓船隻在南海執行補給任務，「在我們和菲律賓的共同防禦條約框架內，護送一艘船駛向另一艘船是完全合理的，但當然這需要美菲兩國間的協商。」

中國外交部發言人林劍回應特奧多羅的言論時，反問當前究竟是誰不斷在南海侵權挑釁，誰在引入域外勢力破壞地區和平穩定的大局。他強調，「破壞和平」的帽子絕對扣不到中國頭上，中方敦促菲方個別人員正視問題的根源，不要在滋事挑釁、破壞地區和平的道路上愈走愈遠，不要再上演顛倒黑白、倒打一耙的拙劣戲碼。

國安部：菲違共識 非法侵權 另外，中國國家安全部昨日發表文章，批評菲律賓多次違背自身承諾和中菲共識，在南海連續滋事挑釁，性質十分惡劣，嚴重侵犯中方領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定。文章斥菲方夥同域外勢力開展攪擾破壞，惡意「法理包裝」掩蓋非法侵權，強調其侵權挑釁注定不會得逞。

文章指出，2021年底中菲雙方經密集溝通協商達成「君子協定」，菲方去年2月起不再遵守，其後反覆就仁愛礁局勢管控磋商，達成內部諒解和運補「新模式」，惟均執行一次即被菲方拋棄。文章又指，菲方反覆非法侵闖挑起區域爭端，包括周一派出兩艘海警船衝闖南沙群島仙賓礁鄰近海域，持續危險接近正常航行的中方海警船並煽宣炒作。文章批評菲方一再勾結域外國家，企圖在國際上散布中國「以大欺小」、「以強力破壞和平」的虛假言論，妄圖誤導國際社會認知，來為其侵權挑釁行徑提供合法性和合理性。

文章強調，中菲涉南海爭議的是非曲直十分清楚，中國在南海的領土主權和海洋權益擁有充分的歷史和法理依據。中方始終致力通過對話協商妥善處理中菲涉海爭議，但絕不接受任何威脅、脅迫和無端攻擊指摘，呼籲菲方立即停止侵權挑釁、抹黑炒作，否則由此產生的一切後果完全由菲方承擔，國安機關將在隱蔽戰線上堅決維護國家主權、安全、發展利益。本報綜合報道

特奧多羅