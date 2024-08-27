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李雯雯穿漢服舉重展自信美
內地連續兩屆奧運舉重冠軍李雯雯近日在社交平台分享影片，只見她身穿華美漢服，笑容燦爛，還以此着裝舉重，表情充滿力量和自信，展現十足自信美。影片亦配文稱「自信就是最美的」，吸引大量網民觀看和評論讚好。網民除了稱讚李雯雯有創意、好看和可愛，亦有人指她若生在唐代，一定是貴妃級別的美人。
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