102歲嫗跳傘賀壽 挑戰自我慈善助籌

追尋刺激並非年輕人專利。英國薩福克郡一名老婦周日以高空跳傘慶祝102歲生日，還藉此為慈善機構籌得逾一萬英鎊（約10萬港元）善款。她不但憑強大膽量打破英國史上最年長跳傘運動員紀錄，其關愛精神更受到王儲威廉王子祝福與嘉許，令她感到十分驚喜。

關愛精神獲威廉王子嘉許 老婦貝利（Manette Baillie）二戰時期曾是皇家女子海軍成員，對冒險並不陌生。她慶祝100歲大壽的方式與今次相比亦不遑多讓，她當時駕駛一輛跑車在正式賽道上馳騁，最高時速近210公里。而談及今年決定挑戰跳傘的原因，她慶幸自己在如此高齡仍能保持身體健康，故不希望浪費身軀，毅然發起挑戰。

挑戰當天，貝利在朋友、家人和觀眾的支持下登上飛機，飛上高空。她回憶跳出飛機前一刻稱，當飛機門打開時，她知道自己已無路可退，只能鼓起勇氣，放膽一躍。她憶述跳出飛機後，即便閉上眼睛也能感覺到下降速度非常快，所幸她最終平安完成挑戰。

關於長壽的秘訣，貝利分享，若無親人的支持，她不可能活這麼久。此外，保持忙碌並對一切保持興趣，善待周圍的人，均為她保持長期心境開朗的方式，還建議參加派對也是方法之一。本報綜合報道