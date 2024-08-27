賀錦麗逾月籌42億破紀錄 3成資金自首捐族
美國副總統賀錦麗的競選團隊周日稱，自賀錦麗在一個多月前投入總統競選以來，他們已籌得破紀錄的5.4億美元（約42億港元）資金，其中有三分之一來自首次捐款者。
賀錦麗原本是總統拜登的競選搭檔，她在拜登於7月21日宣布退選後改而競逐總統，並選擇明尼蘇達州州長沃爾茲為副手。賀錦麗競選團隊負責人稱，賀錦麗上周四在民主黨全國代表大會上發表演說接受黨內提名前，他們的籌款額剛剛突破5億美元（約39億港元），而賀錦麗演說結束後，他們獲得的捐款額也創下了每小時最高的紀錄。59歲的賀錦麗取代年邁的拜登上陣，讓此前因為拜登選情不妙而勒緊荷包的民主黨金主和小額捐款者為之一振，也激勵更多基層黨員投身為她助選的義工大軍。
威脅殺拜登等三人 田州漢遭起訴
田納西州37歲男子霍爾（Kyl Alton Hall）涉嫌在社交平台「X」，威脅要暗殺總統拜登、賀錦麗及前總統奧巴馬，目前已被起訴。霍爾面臨兩項威脅現任總統或副總統的罪名，以及一項威脅前總統的罪名。根據司法部指出，每項指控最高可判處5年有期徒刑。案件將由田納西州聯邦檢察官起訴，特勤局參與調查。
本報綜合報道
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