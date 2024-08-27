南韓擬推國民養老金改革

南韓下周舉行國政發布會，總統尹錫悅將向國民介紹政府執行各項改革任務取得的成果，以及未來國家發展願景，具體時間和形式仍在研討。尹錫悅將在發布會上提出國民養老金改革方案的大框架，南韓政府下月初將公布具體內容。（綜合報道）