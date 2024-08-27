兩岸國際

南韓擬推國民養老金改革

南韓下周舉行國政發布會，總統尹錫悅將向國民介紹政府執行各項改革任務取得的成果，以及未來國家發展願景，具體時間和形式仍在研討。尹錫悅將在發布會上提出國民養老金改革方案的大框架，南韓政府下月初將公布具體內容。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc