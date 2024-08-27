兩岸國際

BLA趕23巴國乘客落車槍決

巴基斯坦警方指，分離組織俾路支解放軍（BLA）周一在西南部俾路支省發動多宗恐襲，造成超過39人死亡，其中至少23人死於公路上遭武裝分子趕下車並槍決。BLA事後承認責任，總理謝里夫對事件表示深切悲痛和譴責。（綜合報道）
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