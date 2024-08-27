俄裔始創人在法被捕 Telegram斥指控荒謬
【本報綜合報道】總部位於阿聯酋杜拜的通訊應用程式Telegram，其俄羅斯裔聯合始創人杜羅夫上周六入境法國巴黎時被捕，涉嫌縱容平台上犯罪行為。Telegram周日強調公司遵守《數碼服務法》等歐盟法規，針對杜羅夫的指控荒謬，希望事件盡快解決。
強調遵守歐盟法規
39歲的杜羅夫上周六晚乘坐私人飛機抵達巴黎布爾歇機場時被捕，司法官員指其拘留令周日再延長24小時。Telegram周日發表聲明，批評聲稱某個平台或其擁有者應為平台上的濫用行動負責是荒謬，並強調杜羅夫「沒甚麼不見得光」。俄羅斯駐巴黎大使館指，已要求法國解釋原因，確保杜羅夫權利受保障並提供領事准入，大使館官員正與杜羅夫的律師保持聯繫。
法媒報道，杜羅夫的逮捕令由內政部轄下未成年人辦公室（Ofmin）發出，辦公室負責對初步調查欺詐、販毒、網絡欺凌、組織犯罪和宣揚恐怖主義等涉嫌犯罪行為。
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