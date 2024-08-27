白羅斯邊境軍演惹憂 烏克蘭警告立即撤走

距北部30公里集結 籲勿蹈俄入侵覆轍 烏克蘭周日指控俄羅斯盟友白羅斯以軍演為由，在接壤烏克蘭的邊境地區集結部隊，警告白羅斯不要採取可能的不友好行動。

烏克蘭外交部表示，白羅斯特種部隊、前俄羅斯瓦格納僱傭兵，部署在當前白羅斯邊境部隊中。白軍裝備包括坦克、火炮、防空系統和工程設備，目前部署距離烏克蘭北部邊境30公里的戈梅利州。

烏克蘭警告，如果白羅斯侵犯烏克蘭國界，將採取所有必要措施行使《聯合國憲章》賦予的自衞權。白羅斯部隊集中地、軍事設施、補給線都會成為合法打擊目標。

烏克蘭敦促，白羅斯不要在俄羅斯施壓下犯下悲劇性錯誤，要求白羅斯立即從接壤烏克蘭邊境撤走部隊，遠離火炮射程範圍。為了化解白羅斯疑慮，烏克蘭強調從來沒有對白羅斯人民採取任何不友好行動。此外，烏克蘭指白羅斯部隊正在切爾諾貝爾核電廠附近軍演，對烏克蘭國家安全及全球安全構成威脅。

俄頻襲烏共3死 基輔斷水電 烏克蘭多地昨日遭到俄羅斯無人機及導彈襲擊，造成至少3人死亡。首都基輔發生至少7次爆炸，導致電力和供水中斷，右岸供水出現問題。全國空襲警報於早上6時拉響，至上午8時30分許，基輔接連傳出數次爆炸聲。烏克蘭最大私人能源公司DTEK於上午9時許宣布部分地區緊急斷電。

除基輔外，敖德薩、文尼察、扎波羅熱、第聶伯羅、赫梅利尼茨基、利沃夫等地亦遭到襲擊，其中第聶伯羅及扎波羅熱各有一人死亡。本報綜合報道